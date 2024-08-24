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Земляне увидят парад шести планет

Источник:
Sibnet.ru
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Парад планет смогут наблюдать земляне утром 28 августа. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Увидеть парад планет можно будет в небесном секторе в границах около 160 градусов. При этом в августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полночи до рассвета, Меркурий появится после 4 часов утра.

28 августа к ним присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса. Все они выстроятся в утреннем небе восточнее от восходящего Солнца, отмечается в сообщении.

При ясной погоде часть участников космического парада будет видна в небе невооруженным глазом, остальные — в мощный бинокль или телескоп. Считается, что августовский парад можно считать большим — в нем участвуют пять и более планет.

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны в узком секторе неба. При этом они не обязательно должны находиться на прямой линии с точки зрения земного наблюдателя.

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