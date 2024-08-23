Американка установила мировой рекорд по татуировкам. ФОТО

Жительница Соединенных Штатов попала в Книгу рекордов Гиннесса, покрыв 99,98% своего тела татуировками.
Автором достижения стала 36-летняя Эсперанс Луминеска Фуэрзина из Коннектикута. Она стала обладательницей рекорда Гиннесса за самое большое количество татуировок на теле среди женщин, пишет UPI.
Эсперанс Луминеска Фуэрзина
Американка рассказала журналистам, что свою первую татуировку она сделала около 15 лет назад. Кроме этого, в 2014 году она выполнила первую модификацию тела — у нее появился раздвоенный язык.
Несмотря на то, что у тело женщины на 99,98% покрыто татуировками, Фуэрзина не планирует останавливаться на достигнутом и намерена продолжить процесс украшения своей кожи.