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Американка установила мировой рекорд по татуировкам. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Соединенных Штатов попала в Книгу рекордов Гиннесса, покрыв 99,98% своего тела татуировками.

Автором достижения стала 36-летняя Эсперанс Луминеска Фуэрзина из Коннектикута. Она стала обладательницей рекорда Гиннесса за самое большое количество татуировок на теле среди женщин, пишет UPI.

Эсперанс Луминеска Фуэрзина
Эсперанс Луминеска Фуэрзина
Фото: © Guinness World Records

Американка рассказала журналистам, что свою первую татуировку она сделала около 15 лет назад. Кроме этого, в 2014 году она выполнила первую модификацию тела — у нее появился раздвоенный язык.

Несмотря на то, что у тело женщины на 99,98% покрыто татуировками, Фуэрзина не планирует останавливаться на достигнутом и намерена продолжить процесс украшения своей кожи.

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