Американка установила мировой рекорд по татуировкам. ФОТО

Жительница Соединенных Штатов попала в Книгу рекордов Гиннесса, покрыв 99,98% своего тела татуировками.

Автором достижения стала 36-летняя Эсперанс Луминеска Фуэрзина из Коннектикута. Она стала обладательницей рекорда Гиннесса за самое большое количество татуировок на теле среди женщин, пишет UPI.

Эсперанс Луминеска Фуэрзина Фото: © Guinness World Records

Американка рассказала журналистам, что свою первую татуировку она сделала около 15 лет назад. Кроме этого, в 2014 году она выполнила первую модификацию тела — у нее появился раздвоенный язык.

Несмотря на то, что у тело женщины на 99,98% покрыто татуировками, Фуэрзина не планирует останавливаться на достигнутом и намерена продолжить процесс украшения своей кожи.