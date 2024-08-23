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Немцы лишатся любимого блюда из‑за санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
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Германии из-за санкций против России грозит дефицит рыбных палочек, одного из самых популярных блюд жителей страны.

По статистике, немцы ежедневно употребляют 5,2 миллиона рыбных палочек, пишет немецкая газета Bild. Глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности Штеффен Майер предупредил, что ФРГ не может обойтись без российской рыбы.

Как отмечает издание, на Россию приходится около 50% от общемирового вылова минтая — второй по популярности рыбы в ФРГ. Именно минтай используется для производства рыбных палочек.

В сентябре ЕС в рамках новых санкций против Москвы может ввести запрет на ввоз российского минтая. Издание пишет, что с 2020 по 2023 год упаковка рыбных палочек уже и так подорожала на 42%, но теперь цены могут снова взлететь.

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