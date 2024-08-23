Уголовное дело возбудили из‑за убийства выдры на «Последнем герое»

Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства выдры во время съемок реалити-шоу «Последний герой», сообзщается на сайте ГУ МВД по Республике Алтай.

«Последний герой. Русский сезон» снимали на Алтае, около Телецкого озера. В четвертом выпуске проголодавшиеся участники проекта нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев, а потом участники приготовили зверя и съели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота зверей, охота на которых полностью запрещена).

Речная выдра попала в Красную книгу региона как редкий вид, численность которого неуклонно сокращается. Именно поэтому охота на зверька запрещена.