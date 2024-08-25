Рост доходов России от экспорта нефти удивил западных экономистов

Двухлетние западные санкции не смогли воспрепятствовать экспорту российской нефти, 85% его теперь приходятся на Индию и Китай, констатируют аналитики Центра исследований в области энергетики.

В конце 2022 года США с союзниками установили потолок цен на российскую нефть в размере около 60 долларов за баррель. Идея была в том, чтобы ограничить и объемы продаваемой российской нефти, и доходы от ее продажи на мировом рынке.

Но, по данным Центра исследований в области энергетики, санкции оказались неэффективны из-за крупнейших в мире импортеров сырой нефти — Китая и Индии, двум. В июле первый получил 47% российского экспорта нефти, вторая — 37%. Покупатели из ЕС приобрели 7%, а Турция — 6%.

По мнению аналитиков, в 2024 году ситуация продолжит развиваться по уже отработанной схеме, как с Пекином, так и с Дели. Индия импортирует из России около 40% от общего объема закупок нефти на мировом рынке. До конфликта с Украиной этот показатель составлял менее 1%.