Развеян миф о необходимости секса «для здоровья»

Секс «для здоровья» не нужен женщинам, у них не развиваются гинекологические заболевания, сообщила акушер-гинеколог Ольга Уланкина. Но миф о том, что у мужчин при воздержании развивается импотенция, не лишен оснований.

Развитие миом и полипов, а также эндометриоз не связаны с частотой половых контактов. Эти заболевания возникают, если женщина генетически предрасположена к ним, а также вследствие воспалительных заболеваний репродуктивных органов, операций, абортов, тяжелых родов и эндокринных нарушений, объяснила Уланкина Life.ru.

Не связано отсутствие секса и с пролапсом тазовых органов, заверила врач. Он развивается с возрастом, в результате тяжелых родов, также ему могут способствовать опухоли и другие заболевания органов таза, частые запоры, избыточный вес.

Миф о том, что у мужчин при длительном воздержании развиваются простатит и импотенция, врач назвала не лишенным основания. По ее словам, у мужчин отказ от секса, осознанный или вынужденный, может стать причиной застоя крови и секрета простаты в органах малого таза. Предотвратить это можно не только с помощью секса, но и при мастурбации, а также обеспечив себе физические нагрузки, правильное питание, отсутствие переохлаждения и перегрева.

«Эректильная дисфункция тоже, как правило, не является прямым следствием сексуального воздержания, но после длительного перерыва сложности в сексе могут возникнуть из-за ощущения неуверенности в себе», — объяснила Уланкина.

Гинеколог назвала заблуждением и утверждение о том, что у мужчин и женщин при длительном воздержании якобы портится характер и ухудшается самочувствие.