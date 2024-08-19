Зеленский обсудил с военными ракетную программу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил реализацию ракетной программы с главнокомандующим вооруженных сил Украины Александром Сырским. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили с главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом, в разработке и производстве ракет», — написал украинский лидер.

Ранее решением Ставки верховного главнокомандующего было увеличено финансирование украинской ракетной программы. Планируется, что благодаря этому ВСУ получат больше ракет собственного производства.

До начала военного конфликта с Россией Вооруженные силы Украины имели десять бригад с ракетным вооружением в составе Сухопутных войск, а также одну ракетную бригаду в составе флота.