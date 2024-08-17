США заблокировали разрешение бить по России британскими ракетами

США не позволяют Великобритании дать разрешение Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Лондон был готов выдать Киеву такое разрешение, однако перед этим он запросил позиции ряда союзников по НАТО, в том числе США, Франции и еще одной неназванной страны, пишет The Times со ссылкой на источники.

Запрос был отправлен более месяца назад, однако официальный Вашингтон ничего не ответил. Скорее всего, его обсуждение еще продолжается, однако в результате Британия пока не может дать Киеву положительный ответ.

Пентагон ранее публично заявлял, что серьезно относится к риску эскалации в связи с ударами по России. Американские военные подчеркивали, что удары по российской территории не являются обязательным условием возвращения Украиной утраченных регионов.

Украина настойчиво добивается разрешения использовать для ударов по объектам в глубине российской территории британские Storm Shadow и американские ATACMS, однако американская администрация пока рекомендует использовать их только для обстрелов Крыма.