Леди Гага и Бруно Марс выпустили совместный сингл

Леди Гага и Бруно Марс представили свое новое музыкальное видео на трек «Die With a Smile» («Умереть с улыбкой»).

Музыкальное видео сочетает современную эстетику с неожиданными элементами американской культуры — вдохновением послужила атмосфера Нэшвилла.

«Die With a Smile» — это гимн свободе и радости, которые человек испытывает, принимая себя и свою индивидуальность.

Клип, вдохновленный американской кантри-культурой, подчеркивает эту идею, демонстрируя красоту контрастов и гармонию между традициями и современностью.