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Леди Гага и Бруно Марс выпустили совместный сингл

Источник:
Sibnet.ru
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Леди Гага и Бруно Марс представили свое новое музыкальное видео на трек «Die With a Smile» («Умереть с улыбкой»).

Музыкальное видео сочетает современную эстетику с неожиданными элементами американской культуры — вдохновением послужила атмосфера Нэшвилла.

«Die With a Smile» — это гимн свободе и радости, которые человек испытывает, принимая себя и свою индивидуальность.

Клип, вдохновленный американской кантри-культурой, подчеркивает эту идею, демонстрируя красоту контрастов и гармонию между традициями и современностью.

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Культгид #Музыка
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Топ комментариев

Voland2

Сибнет хватит цитировать идиотов...

mosquito__2010

Зеленский отверг - Зеленский подтвердил - т.е. любое слово произносимое Украиной и её курирующим Западом...

Nik3316

это квартал95))) в лесу они камендатуру создали))))))

Asd10

Унизительно западу подлизывать. Поживем увидим.