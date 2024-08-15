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Стало известно о роли Зеленского в подрыве «Северных потоков»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва «Северных потоков» — и попытался отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ.

Идея операции родилась в мае 2022 года на встрече высокопоставленных украинских военных и бизнесменов. Последние профинансировали диверсию, поскольку у ВСУ не хватало средств. Стоимость операции оценивается в 300 тысяч долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника.

Зеленский одобрил план операции устно. Однако о нем вскоре узнала нидерландская разведка и предупредила об этом ЦРУ и немецкие власти. ЦРУ призвало Украину отменить операцию. Зеленский передал указание тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному, но тот не послушал президента.

Залужный заявил WSJ, что ничего не знает о подобных операциях, а предположения о его причастности к подрыву являются «простой провокацией». Он добавил, что Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии.

Неназванный высокопоставленный сотрудник СБУ опроверг, что правительство Украины имело какое-либо отношение к диверсии. Он сказал, что Зеленский «не одобрял осуществление каких-либо подобных действий на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов».

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Топ комментариев

gena415

(пять мужчин и одна женщина), а про двух детей почему молчат , они тоже участники и, так же кошка и...

Asd10

Таки свешают на Украину всех дохлых собак.

urbasik

Холод не за горами надо найти правильного хулигана.

mosquito__2010

у всу так понимаю вообще кабздец кабздецкий с положением дел что ты опять начал так рьяно поддерживать...