Летучие мыши в Сибири оказались разносчиками коронавирусов

Коронавирусы впервые обнаружены у летучих мышей в Сибири, сообщила пресс-служба Томского государственного университета. Их изучение поможет предотвратить пандемии, подобные ковиду.

Сбор образцов проводился в Республике Алтай и в Кемеровской области. Вирусы рукокрылых Сибири оказались схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это может быть результатом того, что в регионе живут рукокрылые и из Азии, и из Европы.

«Сибирь может стать "плавильным котлом", где в популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов», — отметил биолог ТГУ Александр Жигалин.

Летучие мыши стали источником многих новых инфекций, опасных для сельскохозяйственных животных и человека в нынешнем столетии. Изучение и мониторинг разнообразия их вирусов необходимы, чтобы выявлять основных переносчиков и горячие точки — территории, где вспышка инфекции наиболее вероятна.

Также эта информация позволяет строить прогностические модели, способные подсказать, какие именно вирусы или их штаммы с наибольшей вероятностью могут стать опасны для человека.

«Цель эволюции любого вируса — заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней», — отметил Жигалин.

Пандемия COVID-19 из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 стала одной из самых смертоносных в истории, первый случай заражения был зарегистрирован в декабре 2019 года. По состоянию на 4 августа 2024 года зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев и более 7 миллионов летальных исходов. По основной версии коронавирус передался человеку в Китае из-за большой численности населения и большой популяции летучих мышей.