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Вторжение в Курскую область посчитали «троянским конем»

Источник:
Sibnet.ru
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Вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области может стать своеобразным «троянским конем» и привести к серьезным проблемам Киева, считают западные аналитики.

В частности, ВСУ столкнутся с растяжением линий снабжения, тогда как российская армия в настоящее время перегруппировывается для ответного удара, пишет издание The Wall Street Journal.

Кроме того, атака на российский регион потенциально ослабила оборону Украины, поскольку Киев отвлек и без того скудные войска и военную технику от основной линии боевого соприкосновения.

Киев рассчитывал, что Москва перебросит в Курскую область подразделения из ДНР, однако наступление на Донбассе только ускорилось, а в российские регион отправляются тыловые части из глубокого резерва.

При этом для атаки Украина использовала элитные бригады с западным вооружением, которые в настоящее время блокированы на территории Курской области.

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mosquito__2010

у всу так понимаю вообще кабздец кабздецкий с положением дел что ты опять начал так рьяно поддерживать...

GammiPluh

Да дай ему пару месяцев побесится, сейчас ВСУ потеряют пару городов и выбьют их с Курской области, он...