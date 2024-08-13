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Новосибирский беспилотник «Охотник» прошел тестовые испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник С-70 «Охотник»
Фото: © пресс-служба ОАК

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник», разработанный на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, прошел все тестовые испытания, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Полагаю, что в те сроки, которые мы себе отметили и что от нас ждет Министерство обороны — мы эту программу выполним. И как только мы ее выполним, конечно, это будет серьезный шаг в применении такого вида тяжелых авиационных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов на боевом применении», — сказал Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что разработанный беспилотник является «развитием авиационной робототехники», аналогов которой нет в мире.

«Охотник» — российский тяжелый ударный БПЛА. Его длина составляет 14 метров, взлетная масса — свыше 20 тонн. Выкатка первого образца состоялась в конце 2021 года.

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Оборона #Оружие #Новосибирск
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Топ комментариев

Alhazred

Сашка желудочный викиэксперт и мастер копипасты)))

Asd10

Сашок, давай поподробнее о флоте Британии - владычицы морей?? Твои комментарии похожи на утверждение...

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк