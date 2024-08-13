Новосибирский беспилотник «Охотник» прошел тестовые испытания

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник», разработанный на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, прошел все тестовые испытания, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Полагаю, что в те сроки, которые мы себе отметили и что от нас ждет Министерство обороны — мы эту программу выполним. И как только мы ее выполним, конечно, это будет серьезный шаг в применении такого вида тяжелых авиационных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов на боевом применении», — сказал Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что разработанный беспилотник является «развитием авиационной робототехники», аналогов которой нет в мире.

«Охотник» — российский тяжелый ударный БПЛА. Его длина составляет 14 метров, взлетная масса — свыше 20 тонн. Выкатка первого образца состоялась в конце 2021 года.