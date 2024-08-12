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Жители алтайских Беляшей определятся с названием

Источник:
Sibnet.ru
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Село Беляши (Джазатор) в Республике Алтай
Фото: Ilya Schurov / CC BY 2.0

Жители алтайского села Беляши, которое также называют Джазатором, определятся, какое же имя будет единственным, сообщил и.о. главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Турчак провел встречу с жителями и спросил, как же правильно называется село: Джазатор или Беляши.

«Уже много лет на картах это село подписывают по-разному. Поставим точку в этой истории. Жители сами примут решение. Местные власти проведут опрос, и по его результатам придем к какому-то одному названию», — написал Турчак в телеграм-канале.

От Кош-Агача до села — 140 километров гравийной дороги. Турчак честно сказал, что асфальта здесь точно не будет в перспективе двух-трех лет, но пообещал доделать и поддерживать в нормативном состоянии.

Беляши, или Джазатор — самый южный населенный пункт Сибири. Расположен в долине реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта.

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Жизнь #Город #Республика Алтай
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