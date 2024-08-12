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МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области

Источник:
ТАСС
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Китай оценил внимание на сложившуюся в Курской области ситуацию, призвав стороны конфликта к деэскалации, соответствующее заявление распространил МИД КНР.

«Мы призываем все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня», — говорится в сообщении.

Официальный Пекин обратил внимание на вторжение подразделений ВСУ на территорию Курской области и следит за ситуацией, отметило дипломатическое ведомство.

МИД подчеркнул, что Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса.

Бои в Курской области идут с утра 6 августа. МЧС сообщило об эвакуации более 76 тысяч человек с приграничных территорий. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

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Политика #Мир
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