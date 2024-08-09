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Минобороны перебросило в Курскую область тяжелую технику

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России перебросило в Курскую область резервы для борьбы с украинскими подразделениями, которые 6 августа вторглись на российскую территорию. Обстановка в регионе признана ЧС федерального уровня.

В районы выполнения задач российские части перебрасываются в составе колонн. Среди тяжелой техники — танки, буксируемые артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», БМП, пишет ТАСС.

Группировка ВСУ, которая используется на курском направлении, может насчитывать до пяти бригад, разделенных на несколько эшелонов. При этом ставка Киевом делается на механизированные элитные части.

За последние два дня из Курской области эвакуировали около 3 тысяч жителей. В восьми районах Курской области связь и мобильный интернет будут предоставляться бесплатно до окончания режима ЧС.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Qprovessional

а у большей части патриотов, где живут дети и родственники? возьми того же соловьева