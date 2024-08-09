Мишустин дал поручения по строительству дорог в Сибири

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по развитию транспортной инфраструктуры в Новосибирской области и Республике Алтай по итогам поездки в эти регионы, сообщила пресс-служба правительства.

Поручения по развитию Новосибирской области сконцентрированы на вопросах транспортной инфраструктуры, в частности финансирования первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска, который должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году.

На Алтае Минтранс должен реконструировать участок автодороги Р-256 «Чуйский тракт» с обходами населенных пунктов Соузга и Манжерок.

Отдельное поручение премьер дал по развитию аэропорта в Горно-Алтайске. Мишустин с проектом его реконструкции «ознакомился лично и по итогам поездки поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Росавиации завершить работу по заключению концессионного соглашения» о работах с аэродромной инфраструктурой.