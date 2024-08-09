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Фильм дня: «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»
Актриса и певица Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года, в этот день ей исполнился бы 61 год. О культовой артистке снято много фильмов, один из них — «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной».

Биографическая, музыкальная драма вышла на экраны в 2022 году. Фильм сняла режиссер Кейси Леммонс. Роль Уитни Хьюстон в картине сыграла актриса Наоми Аки.

Статус суперзвезды закрепился за Хьюстон после выхода в 1992 году на широкие мировые экраны фильма «Телохранитель», в котором она сыграла одну из главных ролей (вместе с Кевином Костнером) и исполнила основные музыкальные партии.

Сюжет

Фильм освещающий жизнь и карьеру легендарной вокалистки. Уже с 11-летнего возраста Уитни Хьюстон солировала в госпел-хоре баптистской церкви в Нью-Йорке, а в 19 лет ее выступление в ночном клубе производит неизгладимое впечатление на представителя звукозаписывающей компании. Так начинается карьера величайшей исполнительницы своего поколения.

«Потанцуйте со мной» открывается видами католического колледжа, а Уитни Хьюстон предстает перед зрителем начинающей соул-певицей, выступающей на бэк-вокале своей матери Сисси (Элизабет) Хьюстон.

Сисси требует от дочери качественной техники исполнения, а Уитни предпочитает «следовать зову сердца» и «петь так, как чувствует». Тем не менее усилиями матери главной героине удается взять невиданные вокальные вершины, которые многим певицам недоступны по сей день, прорваться в мир шоу-бизнеса и покорить его.

Оценки фильма

Фильм «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» получил оценку IMDb: 6.60 и 6.7 звезд на «Кинопоиске».

Оценивая фильм, зрители особо выделяли такие его достоинства, как музыкальная составляющая, в особенности то, что в ленте звучит настоящий голос Уитни Хьюстон. Также отмечалась актерская игра, интересный сюжет и костюмы героев.

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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄