Tesla Cybertruck попала в первое смертельное ДТП

Первая авария с участием Tesla Cybertruck, в которой погиб водитель, произошла в США, сообщил департамент общественной безопасности Техаса.

Электромобиль слетел с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу и загорелся, сообщил местный телеканал Fox 4 Beaumont со ссылкой на полицию.

Водитель погиб на месте, были ли другие люди в машине, не уточняется.

Tesla Cybertruck — электрический пикап с футуристическим дизайном, производство началось в 2023 году. Cybertruck в США стоит от 57 тысяч до 96 тысяч долларов.