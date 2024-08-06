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Tesla Cybertruck попала в первое смертельное ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Первая авария с участием Tesla Cybertruck, в которой погиб водитель, произошла в США, сообщил департамент общественной безопасности Техаса.

Электромобиль слетел с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу и загорелся, сообщил местный телеканал Fox 4 Beaumont со ссылкой на полицию.

Водитель погиб на месте, были ли другие люди в машине, не уточняется.

Tesla Cybertruck — электрический пикап с футуристическим дизайном, производство началось в 2023 году. Cybertruck в США стоит от 57 тысяч до 96 тысяч долларов.

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