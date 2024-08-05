Массовая распродажа криптовалют «уронила» курс биткоина

Курс биткойна обновил многомесячные минимумы, в понедельник стоимость криптовалюты падала до 49 тысяч долларов, следует из данных Coinmarketcap.

Последний раз биткоин дешевел до такого уровня в минувшем феврале. При этом в сравнении с закрытием торгов в воскресенье снижение достигало 16%. За неделю главная криптовалюта подешевела на четверть.

Ключевыми негативными факторами эксперты называют возросшую неопределенность по динамике базовой ставки ФРС на фоне слабых данных по рынку труда в США, а также подъем ключевой ставки Банком Японии.

На этом фоне мелкие инвесторы устроили распродажу биткоина из-за страха перед возможной рецессией. Одновременно резко вырос спрос на безопасные активы — такие как золото и швейцарский франк.

При этом капитализация биткоина продолжает превышать 1 триллион долларов, а крупные инвесторы уже перешли к закупкам криптовалюты, что может указывать на прохождение локального пика падения.