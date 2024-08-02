Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета в аэропорту «Внуково-2».

«Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину», — сказал путин.

Президент поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе. «Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем», — отметил Путин.

Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

ФСБ сообщила, что в результате обмена, прошедшего в аэропорту турецкой Анкары, удалось вернуть восемь человек, находившихся в заключении в западных странах.

В Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы с детьми, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин и отбывавший пожизненное наказание в Германии «гражданин России, известный под фамилией Красиков». Многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой.