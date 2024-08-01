НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт спрогнозировали ключевую ставку к концу 2024 года

Источник:
ТАСС
197 0

Рейтинговое агентство АКРА ожидает ключевую ставку на конец 2024 года в диапазоне 18-20%, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства АКРА

На конец 2025 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12,5 — 14,5%, на конец 2026 года — 7,5-9%, 2027 года — 6,5-8%. Среднегодовая ставка в 2025 году составит 13,4-15,3%, в 2026 году — 8,8-10,4%, в 2027 году — 7-8,5%, приводит ТАСС прогноз АКРА.

Инфляция по итогам 2024 года, по мнению аналитиков АКРА, составит 6,5-7,5%, в 2025 году сократится до 4-6%. В 2026 и 2027 годах инфляция прогнозируется на уровне 3,5-5,5%.

Экономический рост, согласно прогнозам, в 2025-2026 годах замедлится до 1-2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Опасный август: что будет с рублем и долларом
Инженер-авиаконструктор выиграл в лотерею астрономическую сумму
Госдума легализовала майнинг криптовалют
Госдолг США достиг фантастического размера
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
45
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
23
Путин ввел новую выплату уходящим на СВО