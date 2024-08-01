Эксперт спрогнозировали ключевую ставку к концу 2024 года

Рейтинговое агентство АКРА ожидает ключевую ставку на конец 2024 года в диапазоне 18-20%, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства АКРА

На конец 2025 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12,5 — 14,5%, на конец 2026 года — 7,5-9%, 2027 года — 6,5-8%. Среднегодовая ставка в 2025 году составит 13,4-15,3%, в 2026 году — 8,8-10,4%, в 2027 году — 7-8,5%, приводит ТАСС прогноз АКРА.

Инфляция по итогам 2024 года, по мнению аналитиков АКРА, составит 6,5-7,5%, в 2025 году сократится до 4-6%. В 2026 и 2027 годах инфляция прогнозируется на уровне 3,5-5,5%.

Экономический рост, согласно прогнозам, в 2025-2026 годах замедлится до 1-2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году.