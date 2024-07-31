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Найден способ создания самого твердого вещества в мире

Источник:
«Российская газета»
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Американский суперкомпьютер Frontier рассчитал способ получения самого твердого в мире вещества под кодовым обозначением BC8.

Вещество представляет собой восьмиатомный супералмаз. Примерные оценки показывали, что для его получения потребовались бы экстремальные давление и температура, которые крайне сложно создать на Земле.

Исследователи во главе с Иваном Олейником, профессором Университета Южной Флориды решили рассчитать точные условия, которые требуются для образования BC8. Для этого потребовалось смоделировать более миллиарда атомов.

Оказалось, что BC8 можно получить при давлении, которое в 12 миллионов раз превышает давление земной атмосферы, а также температуре в 5000 К, что близко к температуре Солнца. Кроме этого, потребуется серия сильных ударных волн.

Теперь ученые намерены синтезировать BC8 в Ливерморской национальной лаборатории на установке ядерного синтеза размером со стадион, которая использует 192 мощных лазера для создания суперэкстремальных давлений и температур.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

pepelmetal

Как же так, ведь весьмирсними?

mosquito__2010

буданову только не рассказывайте расстроится, ему ещё крым захватывать

pepelmetal

По зелямарафону у них одни перемоги, рассказывают что скоро до Урала дойдут! как же больно им трезветь...

scorpion2777

Украинец бывает иногда нормальным, если родился и вырос в России (СССР), а в укропии таких давно не осталось.