Астрономы раздвинули границы Солнечной системы

Новая математическая модель двух американских ученых показала, что Солнечная система на самом деле простирается гораздо дальше, чем предполагалось. приводит Naked Science отчет ученых, опубликованный в arXiv.

Паука считает, что граница Солнечной системы проходит там, где гравитационное воздействие нашей звезды на космические тела становится меньше, чем гравитационное воздействие других светил. Пространство вокруг астрономического объекта, в котором он способен удерживать тела поменьше, называют Сферой Хилла.

В случае Солнца Сферой Хилла считают внешнею часть облака Оорта — сферы из триллионов ледяных обломков, которые окружают Солнце на расстоянии чуть больше одного светового года.

Американский математик Эдвард Белбруно из Иешива-университета в Нью-Йорке и бывший главный научный сотрудник NASA Джеймс Грин попробовали установить дальность гравитации Солнца с помощью компьютерной модели.

Ученые выяснили, что на расстоянии 3,81 светового года от нас существует район, где космические объекты могут подвергаться гравитационному воздействию Солнца. Это намного дальше, чем внешняя часть гипотетического облака Оорта.