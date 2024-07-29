Легендарный «Борт Тюрикова» показали на авиашоу в Новосибирске

Самолет С-47 DL «Дуглас», или «Борт Тюрикова», впервые показали зрителям на традиционном авиашоу в Мочище, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Дуглас» С-47 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края в 1947 году. Через 70 лет был эвакуирован из тундры. Его реконструируют на территории аэродрома Мочище в Новосибирской области, а затем он станет интерактивным экспонатом в Красноярске.

Борт был передан из США по программе ленд-лиза, но он не отправился на фронт, а работал в полярной авиации. Во время авиакатастрофы на борту находились, по разным данным, от 26 до 32 людей.

Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Командир экипажа Максим Тюриков и еще несколько человек ушли за помощью, но пропали. Оставшиеся три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались эвакуации. На внутренней обшивке судна сохранились надписи, сделанные как самим Тюриковым, так и пассажирами.