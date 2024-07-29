НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Легендарный «Борт Тюрикова» показали на авиашоу в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
327 1
Самолет С-47 DL «Дуглас», или «Борт Тюрикова» на авиашоу в Мочище
Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Самолет С-47 DL «Дуглас», или «Борт Тюрикова», впервые показали зрителям на традиционном авиашоу в Мочище, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Дуглас» С-47 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края в 1947 году. Через 70 лет был эвакуирован из тундры. Его реконструируют на территории аэродрома Мочище в Новосибирской области, а затем он станет интерактивным экспонатом в Красноярске.

Борт был передан из США по программе ленд-лиза, но он не отправился на фронт, а работал в полярной авиации. Во время авиакатастрофы на борту находились, по разным данным, от 26 до 32 людей.

Самолет С-47 DL «Дуглас», или «Борт Тюрикова» на авиашоу в Мочище
Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Командир экипажа Максим Тюриков и еще несколько человек ушли за помощью, но пропали. Оставшиеся три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались эвакуации. На внутренней обшивке судна сохранились надписи, сделанные как самим Тюриковым, так и пассажирами.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
На частоте 52 герца: история самого одинокого кита в мире
Обнаружена легендарная подлодка Второй мировой
Что найдется на «Карте Победы»
Восстановленный И-16 пролетел над Новосибирском. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #История #Новосибирск #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Названа самая красивая актриса всех времен
Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский обсудит с Западом территориальную целостность Украины
Люди пропали после прорыва дамбы на Беломорканале
Индия допустила создание общего с Россией производства авто
Эрдоган пригрозил «войти в Израиль»
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

corrector

а если член НАТО начнет войну с любимой женой СШП что тогда будет, вот бы глянуть!!западники...