Фадеев принес соболезнования Глюкозе

Неадекватное поведение Глюкозы на концерте в Красноярске повлекло бурную реакцию ее бывшего продюсера Максима Фадеева, но признание певицы смягчило его настроение.

Наталья Чистякова-Ионова призналась, что принимает снотворное и антидепрессанты, потому что недавно у нее умерла бабушка, и ей трудно справляться со стрессом.

Именно ее психическое состояние в совокупности с лекарствами привело к такому неожиданному и странному поведению на сцене: Глюкоза гладила свои интимные местаи плохо попадала в ноты.

Фадеев сразу после появившегося в Сети видео с выступления раскритиковал бывшую подопечную. Он пообещал подать иск, чтобы лишить Чистякову-Ионову прав на использование псевдонима и песен. Но, узнав о смерти бабушки, смягчился.

«Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее», — написал он в телеграм-канале.

Однако, от своих слов не отказался. Он дополнил свои претензии к артистке. Фадеев считает Глюкозу вруньей.

«Манипуляции и вранье — как раз ее конек. Но я уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря мне и моей компании», — написал он.