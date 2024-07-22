Глюкоза в непонятном состоянии выступила в Красноярске

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, неадекватно вела себя на концерте в Красноярске, отпускала пошлые шутки, трогала себя за интимные места и не попадала в ноты.

Артистка была приглашенным гостем на Дне металлурга в Красноярске 20 июля. В Сети распространилось видео, где, как решили зрители, она пьяна.

«Какие вы страстные, какие вы сладкие. Вы что любите тусоваться? Вы хотите тусоваться до конца?» — говорила Глюкоза красноярцам, поглаживая себя.

Певица пока не прокомментировала ситуацию, но ее бывший продюсер Максим Фадеев уже увидел ролик с концерт и решил отобрать у нее псевдоним и песни.