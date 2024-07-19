Депутат Госдумы призвал к запрету игры Hamster Kombat

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал к запрету телеграм-игры Hamster Kombat, суть которой заключается в кликании по хомяку для добывания виртуальных монеток.

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — сказала Аксаков «Парламентской газете».

Депутат обратил внимание на дополнительные задания, которые позволяют игрокам заработать больше виртуальных монет. Так, например, за просмотр «Хомячьих новостей» на YouTube, в которых обозреваются инвестиционные тренды, игроки получают сразу сто тысяч «хомякоинов».

Аксакова тревожит динамика их просмотров. Последний видеоролик набрал более 5 миллионов просмотров за 22 часа. Он назвал такую картину «чуть ли не психозом».

«Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — отметил депутат.