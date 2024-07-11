Саммит НАТО дал Украине последний шанс

Саммит НАТО, завершившийся в Вашингтоне, дал добро на обострение конфликта на Украине. Киев вновь прокатили с членством в альянсе, поставив ему условием победу над Россией. Взамен президенту Владимиру Зеленскому пообещали «бесконечную поддержку», системы ПВО и 40 миллиардов евро.

Главы стран НАТО на саммите в Вашингтоне Фото: © Justin Tafoya/U.S. Department of State

«Победа России в Украине придаст смелости президенту Путину и другим авторитарным лидерам — в Иране, Северной Корее и Китае», а потому для альянса подобный сценарий несет "наибольшие риски"», — заявил на саммите генсек организации Йенс Столтенберг. «Пришло время отстаивать свободу и демократию. И место для этого — Украина»,— добавил он.

Самый желанный приз

Зеленский ожидал, что Украина после двух с половиной лет тяжелых боев заслужила формальное приглашение в НАТО. Его поддержали Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии. Но категорически против выступили Германия и США. В Берлине и Вашингтоне справедливо посчитали, что это приведет к прямому военному конфликту с Россией.

Столтенберг прямо заявил, что победа Украины над Россией — обязательный минимум, необходимый для вступления страны в альянс. «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться», — подчеркнул он.

В итоге натовские идеологи нашли для Киева утешительную формулу. На саммите в Вашингтоне Зеленскому пообещали «необратимый путь» к вступлению в альянс. Страны НАТО подтвердили, что готовы пригласить Украину, когда будут выполнены «все необходимые условия». Точную дату вступления Столтенберг назвать отказался.

Это обещание выглядит еще более сомнительно, если вспомнить, что «историческое» решение о будущем вступлении Украины в альянс было принято на саммите НАТО в Бухаресте еще в 2008 году, то есть 16 лет назад.

«Зеленский считает, что его самый желанный приз — членство в военном альянсе — остается недостижимым», — заключил американский телеканал ABC, отметив, европейские и североамериканские страны воевать с Россией за Украину не собираются.

ПВО и миллиарды

Горькую пилюлю подсластил президент США Джо Байден. Он заверил Зеленского, что «коллективная поддержка» НАТО поможет Украине «победить Россию». Глава Белого дома объявил об «историческом предоставлении Украине систем противовоздушной обороны».

«США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных систем стратегической ПВО, а в ближайшие месяцы США передадут Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», — уточнил Байден.

Затем было опубликовано заявление США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии, в котором разъяснялось, что Украина получит четыре дополнительные системы Patriot, а также комплекс SAMP-T от Италии. Кроме того, партнеры намерены поставить ВСУ тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Позднее эксперты объяснили, что поставка Киеву четырех комплексов Patriot уже анонсировалась, а один из них заступил на Украине на боевое дежурство.

НАТО также пообещало Зеленскому ускорить передачу истребителей F-16, договоренность о которой была заключена год назад, но дело долго не двигалось с мертвой точки. «Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», — заверил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Страны блока альянса в ходе саммита взяли на себя обязательства профинансировать военные нужды Украины в 2025 году как минимум на 40 миллиардов евро.

Запрет помогать России

Члена НАТО придумали еще один способ помощи Украине. Они запретили всем странам мира помогать России. «Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине», — говорится в коммюнике, опубликованное по итогам саммита.

#Военная политика Почему Россия еще не разгромила Украину

Особое беспокойство у стран Североатлантического альянса вызывают отношения между Москвой и Пекином. «Углубление стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимно усиливающие попытки подорвать и перестроить основанный на правилах международный порядок вызывают глубокие опасения», — сказано в документе.

Китайская дипломатия жестко ответила на натовский выпад. «Мы стремимся содействовать мирным переговорам и добиваться политического урегулирования. Обычные торговые потоки между Китаем и Россией не направлены против какой-либо третьей стороны», — заявила дипломатическая миссия Китая в Евросоюзе.

Дипмиссия указала, что Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон конфликта. «Украинский кризис длится уже давно. Но кто подливает масла в огонь? Кто раздувает пламя? И кто стремится к корыстной выгоде? Вместо того чтобы делать козлами отпущения других, НАТО следует задуматься о себе, предпринять реальные действия для разрядки ситуации и решения проблемы», — подчеркнули представители КНР.

Опасная развилка

Большинству экспертов уже понятно, что Украина не в состоянии самостоятельно одержать победу над Россией на поле боя. И никакая западная поддержка не в состоянии помочь Киеву сделать это. Российская сторона многократно превосходит противника во всех ресурсах.

Мир приближается к опасной развилке. Перед НАТО рано или поздно встанет дилемма: либо начинать переговоры с Россией, либо напрямую вмешиваться в вооруженный конфликт со всеми вытекающими из него катастрофическими последствиями. Пока желания вступать в диалог с Москвой на Западе не просматривается.

«Чтобы победить Россию в войне, НАТО должно воевать против России напрямую, всем своим потенциалом, а не задействованием его части через прокси. Вступление НАТО в войну при этом результат отнюдь не гарантирует, а вот вероятность того, что война станет ядерной, стремится к единице», — считает военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.