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Россияне подсчитали количество денег для счастья

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам для счастья в среднем нужно зарабатывать 205 791 рубль в месяц, следует из результатов исследования «Авито Работы».

Так, 13% участников исследования заявили, что для счастья им хватало бы ежемесячного дохода в интервале от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Такой вариант чаще всего давали люди в возрасте старше 65 лет.

Дохода в диапазоне от 80 тысяч до 100 тысяч рублей хватило бы 12% россиян. Еще 12% опрошенных хватило бы дохода от 120 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Эти варианты в основном выбирали люди старшего возраста.

Для 9% доход мечты начинается с 500 тысяч рублей в месяц. Этот вариант чаще давали более молодые участники — 18–24 лет и 25–34 лет.

При этом 4% опрошенных, среди которых 6% граждан в возрасте 18—24 лет и 7% в возрасте от 65 лет, заявили, что для них счастье не зависит от размера дохода.

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Экономика #Деньги
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ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь