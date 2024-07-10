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Создан «невозможный» кристалл времени

Источник:
Sibnet.ru
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Международный коллектив ученых из Китая и Австрии создали кристалл времени, существование которого нарушает некоторые известные физические законы и предсказывалось ранее только теоретически.

В таком кристалле расположение атомов повторяется в пространстве через равные промежутки времени. В результате в каждой точке кристалл выглядит совершенно одинаково, говорится в статье экспериментаторов, опубликованной журналом Nature Physics.

Теоретическую основу существования такого кристалла заложил в 2012 году лауреат Нобелевской премии Фрэнк Вильчек. Однако ряд физиков считали, что его существование в реальности невозможно.

Исследователи использовали для эксперимента лазер и особые типы атомов, называемые атомами Ридберга. Их диаметр в несколько сотен раз больше обычного, поэтому исследователи называют их гигантскими.

Атомы поместили в стеклянный контейнер и облучали лазером, доводя до ридберговских состояний. После этого силы между атомами многократно увеличивались. Затем ученые возбудили два разных состояния Ридберга в каждом атоме одновременно, создав петлю обратной связи.

Именно она вызывает спонтанные колебания между двумя атомными состояниями. Гигантские атомы приходят в регулярный ритм, не расходуя при этом энергии. Сам кристалл обладает совершенной стабильностью, несмотря на то, что находится в возбужденном состоянии.

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Топ комментариев

corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!