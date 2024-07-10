ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Федеральная службу безопасности России пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом"», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, «Олег» с применением психологического воздействия — от обещаний выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям — склонял военнослужащего к совершению теракта на корабле.

«После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», — уточнили в ФСБ. При этом "Олег" утверждал, что операция курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

Российского военнослужащего убеждали, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства, отметили в ЦОС.

Как и ожидалось, после получения видеозаписи с инсценировкой террористического акта под видом плановых учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты, рассказали в ФСБ.