НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Источник:
Sibnet.ru
866 6

Федеральная службу безопасности России пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом"», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, «Олег» с применением психологического воздействия — от обещаний выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям — склонял военнослужащего к совершению теракта на корабле.

«После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», — уточнили в ФСБ. При этом "Олег" утверждал, что операция курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

Российского военнослужащего убеждали, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства, отметили в ЦОС.

Как и ожидалось, после получения видеозаписи с инсценировкой террористического акта под видом плановых учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты, рассказали в ФСБ.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
НАТО назвало крупнейшей угрозой «победу России на Украине»
Уничтожение военной колонны ВСУ попало на видео
Десятки украинских дронов сбиты над Ростовской областью
ВСУ использовали при обстреле России синильную кислоту
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
Представлена карта глобального изменения климата
Игрокам Escape from Tarkov заплатят за поимку читеров
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
93
Байден пообещал укрепить ПВО Украины
74
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
57
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
55
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
43
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной