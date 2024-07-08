ВСУ использовали при обстреле России синильную кислоту

ВСУ при обстреле Грайворонского района Белгородской области в июне использовали боеприпас с синильной кислотой, сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В Грайворонском районе Белгородской области были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката», — сказал он.

Ранее экспертиза доказала, что ВСУ в конце мая 2024 года впервые использовали газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

Штурмовики ВСУ также применяют украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные химические боеприпасы.