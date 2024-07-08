НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ использовали при обстреле России синильную кислоту

Источник:
RT
438 2

ВСУ при обстреле Грайворонского района Белгородской области в июне использовали боеприпас с синильной кислотой, сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В Грайворонском районе Белгородской области были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката», — сказал он.

Ранее экспертиза доказала, что ВСУ в конце мая 2024 года впервые использовали газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

Штурмовики ВСУ также применяют украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные химические боеприпасы.

Тема: Военная операция на Украине
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Бразильский участник «сафари на русских» погиб на Украине
ФСБ заявила о предотвращении угона Украиной ракетоносца Ту‑22М3
Генсек НАТО заявил, что Киеву не обещали членство через 10 лет
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
Представлена карта глобального изменения климата
Госдеп пригрозил Кремлю ударами по российской территории
Обсуждение (2)
Картина дня
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
ВСУ использовали при обстреле России синильную кислоту
России предсказали «тихий кризис»
Запчасти для китайских авто подорожали на четверть
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
74
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
57
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
43
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной
41
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
31
Десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину