Гигантское светящееся кольцо засняли в космосе

Телескоп James Webb сделал снимок объекта, который по своему внешнему виду напоминает кольцо с драгоценными камнями. Фотография опубликована на сайте Европейского космического агентства.

Изображение получили с помощью камеры MIRI. Этот инструмент предназначен для изучения темной материи — невидимой невооруженным глазом формы материи, которая должна составлять большую часть массы Вселенной.

Квазар RX J1131-1231 Фото: © ESA

С помощью телескопа ведется наблюдение за квазарами. Именно один из квазаров запечатлен на фотографии. В астрономических каталогах он носит обозначение RX J1131-1231. Квазар расположен примерно в шести миллиардах световых лет от Земли в созвездии Чаши.

RX J1131-1231 считается одним из лучших линзированных квазаров, обнаруженных на сегодня. На снимке квазар выглядит как размытое яркое кольцо или перстень, светящийся разными цветами. Галактика переднего плана размазывает изображение фонового квазара в яркую дугу.