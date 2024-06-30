Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу следует «действовать смелее, чтобы не допустить победы России».

«Мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 млрд евро. Путин уже списал их на потери, он не рассчитывает их вернуть», — приводит «Интерфакс» слова Сикорского, сказанные им в ходе выступления в британском Фонде Дитчли.

Глава МИД Польши отметил, что «Кремль можно остановить и даже победить, мы просто забыли об этом».

«Рональд Рейган говорил, что его стратегия против Советского Союза проста: "Мы побеждаем, они проигрывают". Мне нравится этот подход», — сказал Сикорский.