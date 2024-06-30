НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию

Источник:
«Интерфакс»
663 8

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу следует «действовать смелее, чтобы не допустить победы России».

«Мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 млрд евро. Путин уже списал их на потери, он не рассчитывает их вернуть», — приводит «Интерфакс» слова Сикорского, сказанные им в ходе выступления в британском Фонде Дитчли.

Глава МИД Польши отметил, что «Кремль можно остановить и даже победить, мы просто забыли об этом».

«Рональд Рейган говорил, что его стратегия против Советского Союза проста: "Мы побеждаем, они проигрывают". Мне нравится этот подход», — сказал Сикорский.

Тема: Военная операция на Украине
Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат
Провал Байдена на дебатах вызвал переполох в офисе Зеленского
«Искандер‑М» нанес удар по месту разгрузки эшелона ВСУ
ПВО уничтожила десятки дронов над Центральной Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Кремль отреагировал на ордера об аресте Герасимова и Шойгу
Пляж, глэмпинг, палатка: варианты отдыха на Обском море
Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» законов о мигрантах
Обсуждение (8)
Картина дня
Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат
Провал Байдена на дебатах вызвал переполох в офисе Зеленского
Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию
Жена Байдена призвала к благосклонности к нему
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...

-Керя-

Господин Володин не надо прятаться за людей это выражение ни как не оскарбляет народ.