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Рассчитана стоимость владения люксовым «китайцем» Hongqi H9

Источник:
Sibnet.ru
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Hongqi H9
Фото: JamesYoung8167 / CC BY-SA 4.0

Стоимость владения китайским люксовым седаном Hongqi H9 составит около 840 тысяч рублей в год, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения Hongqi H9 за пять лет составит 4,19 миллиона рублей, за год — 837,1 тысячи рублей. За месяц расходы будут равняться 69,8 тысячи рублей, а за один километр — 55,80 рубля, приводит Autonews данные НАПИ.

Сумма складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку резины и ее замену, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание и текущий ремонт, оплаты налогов и сборов.

Расчеты проводились для нового автомобиля Hongqi H9 в версии Deluxe с двухцветным кузовом, его стоимость составляет 8 миллионов рублей. Автомобиль продается в России официально.

Cедан H9 — это флагман гражданской линейки марки Hongqi. Для особых клиентов есть еще более престижная модель L5, но она создана для высшего руководства Китая, а не для частных покупателей.

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