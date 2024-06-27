Вышел первый тизер сериала «Беляковы в отпуске»

Полнометражный спин-офф о приключениях «вечного телезрителя» из Таганрога Сергея Юрьевича Белякова и его семьи обзавелся дебютным тизером-трейлером.

По сюжету, обычная семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет.

Кроме этого, в отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже.

В тизере-трейлере можно увидеть Сергея Светлакова в роли Белякова, Светлану Листову – в образе его супруги и Александра Новикова, который играет Белякова-младшего. Роли тех самых Дубравиных исполнят Андрей Мерзликин, Мария Горбань и Маргарита Галич.

Фильм «Беляковы в отпуске» выйдет на больших экранах 26 сентября.