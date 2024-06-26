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США снимут запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

Источник:
CNN
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Белый дом работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.

Это изменение ознаменует собой еще один существенный сдвиг в политике администрации Байдена в отношении к Украине: США ищут способы дать украинским военным преимущество над российской армией, отмечает CNN

По словам источников телеканала, снятие запрета для подрядчиков поможет поддерживать и ремонтировать оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном. По их утверждению, такое решение не приведет к массовому присутствию граждан США на Украине: там, вероятно, будут находиться до нескольких сотен подрядчиков.

Источники также отметили, что над этим вопросом все еще работают и он еще не получил окончательного одобрения от Байдена.

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