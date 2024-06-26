США снимут запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

Белый дом работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.

Это изменение ознаменует собой еще один существенный сдвиг в политике администрации Байдена в отношении к Украине: США ищут способы дать украинским военным преимущество над российской армией, отмечает CNN

По словам источников телеканала, снятие запрета для подрядчиков поможет поддерживать и ремонтировать оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном. По их утверждению, такое решение не приведет к массовому присутствию граждан США на Украине: там, вероятно, будут находиться до нескольких сотен подрядчиков.

Источники также отметили, что над этим вопросом все еще работают и он еще не получил окончательного одобрения от Байдена.