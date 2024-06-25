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Shaman прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman был включен в санкционный список Евросоюза в понедельник, 24 июня, также под санкции попали другие российские артисты.

Артист с юмором отнесся к наложению санкций. «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», — написал Shaman в телеграм-канале.

В новый пакет санкций Евросоюза против России вошли 68 физических и 46 юридических лиц. Постановление опубликовано на сайте ЕС.

В число представителей российского шоу-бизнеса, кроме певца Шамана, попали певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, актер и блогер Вячеслав Манучаров, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева.

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