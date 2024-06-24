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Российские БМП‑3 стали оснащаться системами подавления дронов

Источник:
ТАСС
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Боевые машины пехоты БМП-3 начали серийно оснащать системами подавления дронов, сообщила ТАСС в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

«В настоящее время БМП-3 оснащаются серийно системой локального подавления линий управления дронов», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

БМП-2 и десанта БМД-4 ранее начали штатно оснащать маскировочным комплексом «Накидка», что особенно актуально в условиях вылетов вражеских дронов «Баба-яга».

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БМП-3 разработали во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения. Состоит на вооружении с 1987 года. Вместимость — три члена экипажа и до семи десантников.

Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 миллиметров (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 миллиметра. Масса — 18,7 тонны, скорость по шоссе — 70 километров в час. 




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