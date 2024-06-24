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Шесть боевиков ликвидировали в Дагестане

Источник:
Sibnet.ru
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Шесть бандитов были ликвидированы в Дагестане, власти продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые готовились в том числе из-за рубежа.

«Шестеро бандитов ликвидированы. Будут проводиться дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа», — сказал Меликов в видеобращении, опубликованном на его телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что «более 15 сотрудников полиции» стали жертвами теракта, «с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана». По словам Меликова, в результате теракта погибли несколько гражданских. Среди них священник отец Николай, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте.

Вечером в воскресенье, 23 июня террористы атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Синагога и церковь в Дербенте сожжены. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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