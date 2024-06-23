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Эксперты объяснили условия компенсации отпуска деньгами

Источник:
«Российская газета»
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Россияне могут полностью компенсировать неотгулянные отпуска деньгами только при увольнении, предпредили эксперты.

«Компенсация отпуска при увольнении — это обязанность работодателя», рассказала «Российской газете» ведущий менеджер по подбору персонала компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.

При увольнении сотрудникам компенсируют неиспользованные отпуска за весь период работы. Перечислить компенсацию работодатели обязаны в день расторжения трудового договора, отметила эксперт.

Но есть исключения. При ненормированном рабочем дне, работник имеет право на три дополнительных дня к отпуску. Их по желанию работника можно компенсировать деньгами, объяснила эксперт по труду «Контур.Школы» Юлия Бусыгина.


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