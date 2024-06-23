НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польша приготовилась полностью закрыть границу с Белоруссией

Источник:
РИА Новости
509 3

Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», — приводит РИА Новости заявление Сикорского. Сейчас между Белоруссией и Польшей действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.

В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону силовиков.

Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней умер.

Белорусский Госпогранкомитет, со своей стороны, не раз заявлял о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами, которых зачастую бросают на границе избитыми.

Еще по теме
Трамп пообещал решить конфликт на Украине до своей инаугурации
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
Медведев завел телеграм-канал «для англосаксов»
Нарышкин предупредил о зловещих планах США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стал известен победитель «Новой битвы экстрасенсов»
Врач назвал возраст, в котором надо завязывать с алкоголем
Убийство девочки в Кузбассе: задержан экс-заключенный и участник СВО
Китайский Zeekr запретил продавать автомобили в Россию
Обсуждение (3)
Картина дня
Дети погибли в результате удара ВСУ по Севастополю
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
Сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро попали на Украину
Эксперт объяснила, почему мужчины засыпают после секса
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Япония ввела новый пакет санкций против России
44
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
41
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
33
Украинский эксперт пообещал генеральное сражение в зоне СВО
26
Россия впервые применила в зоне СВО трехтонные бомбы с УМПК