Польша приготовилась полностью закрыть границу с Белоруссией

Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», — приводит РИА Новости заявление Сикорского. Сейчас между Белоруссией и Польшей действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.

В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону силовиков.

Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней умер.

Белорусский Госпогранкомитет, со своей стороны, не раз заявлял о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами, которых зачастую бросают на границе избитыми.