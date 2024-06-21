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Хиромант-медиум из Новосибирска стала героем шоу «Место силы»

Источник:
Sibnet.ru
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Эльвира Гебар
Эльвира Гебар
Фото: © пресс-служба ТНТ

Жительница Новосибирска Эльвира Гебар стала участницей «Мистического» реалити-шоу «Место силы», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В проекте «Место силы» участники будут проходить испытания в Санкт-Петербурге, разгадывая секреты питерских легенд и исторических событий. Также участникам предстоит помочь звездным гостям в сложных ситуациях.

Одна из участниц — 33-летняя Гебар из Новосибирска называет себя хиромантом-медиумом. Ее основное направление — ясновидение, яснослышание. Также она владеет картами таро, рунами, чашами, бубном, разбирается в нумерологии.

Героиня рассказала, что отец тоже занимается эзотерикой и работает экзорцистом. Гебар совместно с отцом проводят разные практики и работают вместе. Также женщина проходит наставничество у городской шаманки.

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Культгид #Мир ТВ #Новосибирск
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Danilon

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