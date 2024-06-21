Хиромант-медиум из Новосибирска стала героем шоу «Место силы»

Жительница Новосибирска Эльвира Гебар стала участницей «Мистического»
реалити-шоу «Место силы», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.
В проекте «Место силы» участники будут проходить испытания в
Санкт-Петербурге, разгадывая секреты питерских легенд и исторических событий.
Также участникам предстоит помочь звездным гостям в сложных ситуациях.
Одна из участниц — 33-летняя Гебар из Новосибирска называет
себя хиромантом-медиумом. Ее основное направление — ясновидение, яснослышание.
Также она владеет картами таро, рунами, чашами, бубном, разбирается в
нумерологии.
Героиня рассказала, что отец тоже занимается эзотерикой и
работает экзорцистом. Гебар совместно с отцом проводят разные практики и
работают вместе. Также женщина проходит наставничество у городской шаманки.