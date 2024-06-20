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Врач назвал возраст, в котором надо завязывать с алкоголем

Источник:
«Российская газета»
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Британский врач-невролог Ричард Рестак, написавший книгу о профилактике слабоумия пояснил, в каком возрасте следует прекратить употребление алкоголя, чтобы сохранить здоровье мозга.

Рестакон настоятельно призвал людей в возрасте 65 лет и старше «полностью и окончательно исключить алкоголь из своего рациона». Невролог рассказал, о существовании нейродегенеративного заболевания, широко распространенного среди постоянных потребителей алкоголя: синдрома Вернике-Корсакова.

Это заболевание — следствием дефицита витамина B1, связанного с употреблением алкоголя, приводит «Российская газета» слова врача. По его словам, алкоголь фактически считается «прямым нейротоксином» — веществом, которое изменяет функционирование нервной системы, повреждает ее или даже постепенно разрушает.

Регулярное потребление спиртного сказывается на способности концентрации, планирования, организации, принятия решений, решения проблем, постановки краткосрочных или среднесрочных целей, мотивации, контроля своих эмоций, недавней памяти и понимания новой информации, пояснил Рестак.

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