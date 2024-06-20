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Эксперт рассказал, чем КНДР сможет помочь России

Источник:
РИА Новости
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Взаимная помощь России и КНДР в случае агрессии против одного из партнеров может выражаться в том, что другая сторона будет оттягивать на себя усилия противников, считает эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.

«КНДР и без договора оттягивала и оттягивает на себя весомую часть усилий США и их союзников. Те силы, что сфокусированы на северо-востоке Азии, не могут одновременно работать на Ближнем Востоке, или в Восточной Европе. И наоборот», — сказал эксперт РИА Новости, отвечая на вопрос, какого рода помощь от Северной Кореи могла бы потребоваться России в случае агрессии против нее.

Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам президента РФ Владимира Путина, документ предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.

Согласно последнему изданию Белой книги министерства обороны Южной Кореи за 2022 год, общая численность армии КНДР в мирное время составляет 1,28 миллиона человек. Кроме того, в стране насчитывается 7,62 миллиона резервистов.

На вооружении сухопутных войск стоят свыше 4300 танков, 2600 БТР, 8800 артиллерийских орудий, 5500 РСЗО, более 100 шасси для запуска управляемых ракет «земля-земля». Военно-морские силы представлены 420 боевыми кораблями. В распоряжении ВВС КНДР свыше 810 боевых и 290 учебных самолетов, а также 290 вертолетов.

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Топ комментариев

Asd10

Такое ощущение, что Иран тебе покоя не даёт. Потому, что он не признаёт Израиль? И чё? Великосионисткой...

Asd10

Евреи в Газе массу женщин убивают, но они тебе нравятся... Понял тебя. Тебе нравится бесчеловечность...

GammiPluh

А в итоге уйдет Израиль ибо одно дело Хамас избивать, другое дело воевать с прокси Ирана

Asd10

И я даже знаю куда уйдет Израиль. На территорию очищенную от укров.