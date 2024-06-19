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Раскрыта дата премьеры «Последнего героя» на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТВ-3

Премьера реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» состоится 29 июня в 21.00 на канале ТВ-3, сообщила пресс-служба телеканала.

«Последний герой» впервые снимали в России, участники проекта в русском сезоне будут выживать в Республике Алтай на берегу Телецкого озера.

В новом сезоне примут участие 14 человек, среди которых актеры, участники различных реалити, телеведущие, спортсмены. Участников поделят на две команды — «Волки» и «Медведи».

В племя «Волков» попали участница 7-го сезона «Пацанок» Кристина Захарова, победитель реалити «Выжить в Самарканде» Александр Лось, телеведущий Давид Ниамеди, актриса Ксения Суркова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова и комик Дмитрий Конышев.

За племя «Медведей» будут выступать радиоведущая ENERGY Александра Маслакова, комик Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Охотники за привидениями» на ТВ-3 Павел Ярыгин, нейрохирург Алан Царикаев, а также атлет Артем Антипов.

Имена еще двух участников держат в тайне. Ведущей проекта вновь стала Ксения Бородина.

Ради главного приза в 5 миллионов рублей «последним героям» придется мыться в холодном озере, спать на голой земле, ведь спальные мешки достанутся не всем, получать 100 граммов гречки в день, оценить главный сибирский деликатес «кедровые орешки».

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Культгид #Мир ТВ #Республика Алтай
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