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Приговор виновным в изнасиловании мальчика вынесли в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Суд вынес приговор всем виновным в деле об изнасиловании мальчика в Туве, они приговорены к 24 годам лишения свободы суммарно, говорится в сообщении регионального Следственного управления СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что в январе 2023 года трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 10-летнего мальчика», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Пострадавший ребенок был госпитализирован и проходил лечение в Москве. Во время предварительного расследования, как отмечали в прокуратуре Тувы, была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении одного и того же несовершеннолетнего потерпевшего, отметили в СК.

Кызылский городской суд огласил приговор, в соответствии с которым двум 19-летним обвиняемым назначено наказание в виде девяти лет 10 месяцев и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 16-летнему — семь лет лишения свободы в воспитательной колонии, уточнили в ведомстве.

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