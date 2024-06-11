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Режим повышенной готовности ввели в Красноярске из‑за медведей

Источник:
Sibnet.ru
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Режим повышенной готовности ввели в Красноярске из-за появления медведей в черте города, сообщил руководитель главного городского управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной обороны Александр Нестеров.

«Медведя в городскую среду зачастую привлекает возможность найти себе пропитание на стихийных свалках, которые время от времени образовываются в дачных и садовых товариществах и в частом секторе», — цитирует Нестерова пресс-служба мэрии.

Специалист уточнил, что жителям стоит относиться внимательно к соблюдению правил и утилизации пищевых отходов на территории Красноярска.

При обнаружении дикого животного его устранят, при необходимости будет использоваться огнестрельное оружие. Однако обычно при отсутствии угрозы таких животных усыпляют и перевозят в лесной массив.

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