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Турчак закрыл вопрос объединения двух Алтаев

Источник:
Sibnet.ru
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Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак
Фото: © правительство Республики Алтай

Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края не рассматривается и не будет рассматриваться, заявил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

«Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода телеграм-каналы и так далее. В конституции (республики) четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться», — цитирует ТАСС Турчака.

Он добавил, что на своем посту планирует соблюсти баланс между задачами экономического развития республики, «того гигантского масштаба инвестиций, которые уже идут в республику и которые планируется привлечь в регион», и интересами местных жителей, в частности, в сохранении экологического потенциала республики.

Материалы о возможном объединении республики и края появились в алтайских СМИ и телеграм-каналах одновременно с информацией о том, что Олег Хорохордин и Виктор Томенко могут покинуть посты.

Хорохордин объявил об отставке 4 июня. В этот же день президент Владимир Путин попросил Турчака возглавить республику.

Три версии назначения Турчака в Республику Алтай

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Политика #Россия #Местная власть #Республика Алтай #Алтайский край
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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏